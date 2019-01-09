4 упражнения, чтобы не утратить ясность мышления в любом возрасте

Хотя некоторые из этих упражнений вам могут показаться бесполезными или их поначалу будет сложно выполнить, они являются очень эффективным способом позаботиться о нашем разуме и сохранить ясность мышления.

Сохранить хорошее состояние нашего разума и ясность мышления очень важно для того, чтобы хорошо себя чувствовать и в пожилом возрасте, а также сохранить свою способность к самостоятельности.

С помощью этих четырех упражнений вы не потеряете ясность мышления даже в глубокой старости.

1. Разноцветный текст

Как вы можете видеть, на этой картине изображено несколько слов, написанных разными цветами.

Начните говорить вслух цвет, которым написано каждое слово. Делайте это, пока не дойдете до конца и повторите то же упражнение в обратном порядке.

Таким образом, вы будете тренировать оба полушария головного мозга, одно из которых отвечает за чтение, а другое за восприятия цвета.

Вероятно сначала вам может будет трудно, но это упражнение очень полезно для предотвращения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Это простое упражнение поможет вам:

Установить новые связи между двумя полушариями головного мозга.

Тренировать ряд навыков, таких как концентрация и изменение объекта внимания.

2. Таблица Шульте

Для того, чтобы выполнить это упражнение, известное под названием таблица Шульте, вы должны сосредоточиться на цифре в центре.

Помимо того, чтобы смотреть на номер 19, у вас есть еще одна цель: найти номер 1 и все остальные числа в порядке возрастания.

Для этого лучше всего фиксировать свой взгляд на каждой новой цифре.

Вы можете усложнить задачу, нарисовав новую таблицу с произвольным порядком чисел.

Среди преимуществ этого упражнения выделяется то, что вы повысите скорость, с которой ваш мозг обрабатывает информацию, а также натренируете периферийное зрение.

3. Знаки пальцами

Это простое упражнение делается вашими собственными пальцами.

Сначала сложите пальцы правой руки в символ «мир».

Затем, пальцы левой руки сложите в знак «ОК». Теперь поменяйте руки и повторите это упражнение несколько раз.

Когда вы потренируетесь с обеими руками по отдельности, попробуйте сложить эти знаки на обеих одновременно.

Преимущества этого упражнения:

Увеличение способности к концентрации

Улучшение внимания и способности быстро переходить от одной задачи к другой

Обе эти цели не всегда просто достигнуть, именно из-за отсутствия синхронности.

4. Синхронное письмо

Синхронное письмо отлично тренирует нашу память.

Для выполнения этого упражнения возьмите 2 листа бумаги и в каждую руку — по удобному пишущему инструменту.

Вы должны будете начать рисовать геометрические фигуры обеими руками одновременно.

Еще можно писать буквы или слова одинаковой длины, тоже одновременно.

Ваши действия должны быть абсолютно синхронными, или положительного эффекта от упражнения не будет.

Такое синхронное письмо научит ваш мозг выполнять сразу несколько задач, для того, чтобы активизировать работу обоих полушарий одновременно.

Другие советы

Тренируйте недоминантную руку, выполняя ею привычные ритуалы, такие как чистка зубов, расчесывание волос.

То есть, если вы всегда чистили зубы правой рукой, теперь делайте это левой и наоборот, пока ваш мозг не научится отдавать приказы и выполнять различные действия, как будто вы всегда пользовались обеими руками.

Вы также можете принимать душ и выполнять другие повседневные действия с закрытыми глазами.

Измените свой маршрут, когда вы идете на работу, в магазин или другие места, в которых вы часто бываете, чтобы таким образом активизировать вашу память.

Правильное питание также очень важно, оно играет важную роль в укреплении памяти.

Есть определенные питательные вещества, которые помогают мозгу работать хорошо.

Включите в свой рацион продукты, богатые фосфором:

какао-порошок;

желток;

красная рыба;

миндаль;

молочные продукты.

Вы также должны есть продукты, богатые калием:

авокадо;

банан;

зародыши пшеницы;

апельсины.

Наконец, не забудьте включить в свой рацион продукты с высоким содержанием магния:

семечки;

арахис;

соя;

цельные зерна.

Кроме того, также очень важно давать мозгу необходимое количество глюкозы, потому что это топливо нашего мозга. Стремитесь выбирать те ее источники, которые медленно усваиваются