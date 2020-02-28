АЛЕКСЕЙ МАМАТОВ. НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ

Для развития межпозвоночной грыжи причин много — пожилой возраст, травмы, лишний вес, непомерные физические нагрузки и другие.

Особенно подвержены этому заболеванию мужчины старше 35 и женщины старше 45 лет.

Грыжа межпозвоночного диска – это выпячивание ядра позвоночного диска за пределы межпозвоночного пространства, а возникает такая патология в результате разрыва фиброзных кольцевых волокон, фиксирующих ядро в нужном положении. Межпозвоночная грыжа вызывает защемление нервных корешков, результатом которого могут стать мучительные стреляющие боли, отдающие в ягодицу или ногу, нарушения чувствительности и двигательной активности, выделительной и половой функции.

У кого и почему может разорваться межпозвоночное фиброзное кольцо? Прежде всего, у людей, активно занимающихся потенциально опасными для спины видами спорта (гимнастикой, атлетикой), а так же у тех, кто регулярно выполняет тяжелую физическую работу, связанную с перетаскиванием тяжестей. Но грыжей межпозвоночного диска может заболеть и человек, вынужденный подолгу пребывать в неподвижном и физиологически некомфортном состоянии: сгорбленный над столом, наклоненный над конвейером. После таких нагрузок иногда достаточно одного резкого движения, чтобы фиброзные кольцевые волокна повредились, и возникла грыжа.

Если вам поставили неутешительный диагноз – межпозвоночная грыжа – вас наверняка интересует вопрос, возможно ли лечение без операции, или все-таки придется ложиться под скальпель? Хирургическое вмешательство – это всегда стресс для организма, и прибегать к нему имеет смысл только тогда, когда консервативные методы несостоятельны. К примеру, немецкие врачи приводят статистику, согласно которой лишь 10% больных грыжей межпозвоночного диска действительно нуждаются в операции и выигрывают за счет нее.



К хирургическому лечению межпозвоночной грыжи существует только четыре весомых показания:

Сильные боли, длящиеся более шести месяцев подряд, и не снимающиеся ничем, кроме наркотических обезболивающих препаратов;

Прогрессирующий паралич нижних конечностей, онемение мышц и кожных покровов нижней половины туловища;

Функциональные сбои в работе выделительной и половой системы (непроизвольная дефекация и мочеиспускание, проблемы с эрекцией);

Смещение или опущение позвонков относительно друг друга (прогрессирующий спондилолистез).

Во всех остальных случаях грыжу можно и нужно лечить консервативными методами. И обязательно обратить внимание на народные средства лечения.

Алексей Маматов — врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат и народный целитель. Но самое главное — он потомственный целитель-травник.

Возможно ли лечение межпозвоночной грыжи народными методами? Маматов считает, что существуют прекрасные мази и настойки для рассасывания и обезболивания межпозвонковых грыж. Одной из самых эффективных считаются мазь и настойка из корня окопника, который в народе называют живокостью или костоломом.

Существуют растения, свойства которых в народе пересказываются из поколения в поколение. Одно из них, что по праву заслужило внимание еще воинов Древнего Рима, знаменитых знахарей и известных ученых, — это живокость. Уже само название – живокость, указывает, что оно способно живить (лечить) кость. Целебные свойства окопника впервые описал Абу Али ибн Сина (979–1037) в «Каноне врачебной науки».

Народная медицина издавна также подметили очень интересное свойство корней растения — они усиливают регенерацию поврежденных тканей, ускоряют заживление ран, переломов. Окопник снимает суставную боль, отеки, рассасывает грыжи.

Рецепты народные для лечения межпозвоночной грыжи

Позвоночную грыжу, как и все болезни, нужно лечить, а поможет в этом специальная мазь на основе живокоста и настойка, которые можно сделать дома, из натуральных продуктов.

✔ Мазь из сырого корня живокоста:

— 200 гр топленного нутряного свиного сала

— 500 гр сырого корня живокоста — окопника

— 70 гр живицы сосновой

— 200 гр водки

В стеклянную бутылку налить водку или самогон, засыпать живицу и закрыть крышкой. Растопить живицу на паровой бане, крышку не открывать, чтобы не выпарилась водка. В эмалированную кастрюлю положить смалец и нагреть.

На мелкой терке натереть корень живокоста. Всыпать натертый живокост в кастрюлю со свиным салом и хорошо размешать, чтобы не было комочков. Массу не кипятить.

Затем добавить водку с живицей ( разбавленой ) и опять перемешать до однородной массы. Мазь готова, осталось разлить по баночкам и остудить.

Кроме межпозвонковой грыжи, этот состав можно втирать при переломах, болях в суставах. Мазь залечивает трофические язвы, только вместо живицы нужно добавить4 свежих яичных белка.

✔ Настойка из сухого, аптечного корня живокоста:

— 200 гр корня

— 500 мл кипятка

— 20 мл пихтового масла

— 20 мл эвкалиптового масла

— витамин Е

Корень мелко перемолоть,можно для этого воспользоваться кофемолкой, залить кипятком и дать настояться, чтобы получилась желеобразная масса. Затем добавить пихтовое и эвкалиптовое масла, витамин Е.

Кроме предписаний лечащего доктора и соблюдения правильного двигательного режима полезно делать медовый массаж и принимать вовнутрь масло из корней окопника. Эта процедура способствует восстановлению хрящевой ткани, улучшает кровообращение, увеличивает эластичность мышечных волокон. Лечение таким способом длится не меньше двух недель.

✔ Масляная настойка -1

— 50 гр сухого корня живокост-окопника

— 500 мл не рафинированного подсолнечного масла

Аптечный корень окопника потолочь в ступке (или перемолоть в кофемолке) и злить маслом. Настаивать его надо 10 дней и выпивать по 2 ст.л перед едой 1 раз в день.

✔ Масляная настойка -2

— 200 гр сырого корня живокост-окопника

— 500 мл не рафинированного подсолнечного масла

— 200 гр зверобоя

Корень живокоста натереть на терке и залить маслом. Настаивать 2 недели в темном месте. Зверобой, тоже, залить маслом, но настаивать на солнце 2 недели. Затем смешать настойки масел и применять по назначению.

Живокост восстанавливает ткани, а зверобой быстро проникает в позвоночник, смазывая хрящи и межпозвоночные диски.

✔ Спиртовая настойка с димексидом:

— 1 стакан спирта

— 0,5 стакана сырого, натертого корня живокоста

— димексид

Сделать настойку и каждый раз, перед применением, разводить димексидом:

— 1часть димексида

— 5 частей настойки.

Димексид снимает воспалительные процессы и способствует быстрому проникновению полезных веществ к больному месту.

❗ Димексид противопоказан при сердечно-сосудистой недостаточности, атеросклерозе, нарушении функций почек или печени, инсульте, инфаркте миокарда, коматозном состоянии, глаукоме, катаракте, беременности или кормлении грудью, людям пожилого возраста принимать препарат только после консультации с врачом.

Мазь или настойки применять в виде компрессов на ночь, держать минимум 8 часов. Курс лечения 2 недели, либо больше, до полного выздоровления.

Также используют такой метод лечения: наложить мазь толстым слоем на область грыжи, накрыть целлофаном и куском фланели, лечь на спину и лежать 40 минут, затем смыть остатки теплой водой, вытереться насухо и тепло одеться. На ночь натирать мазью больные места, надевать хлопчатобумажную или фланелевую пижаму и не вылезать из-под одеяла.

А настойкой окопника можно натирать область межпозвоночной грыжи, бедро и конечность по линии боли утром, после того как вы накануне растирались мазью из окопника. Для растирания используйте кусок войлока, вырезанный из голенища старого валенка – так вы добьетесь хорошего впитывания и прилива крови к больным местам.

Лечение межпозвоночной грыжи в домашних условиях с помощью народных рецептов требует терпения и последовательности – раньше чем через месяц результата не ждите. Зато эти методики абсолютно безопасны и доступны каждому.

Второй важный момент: нельзя прерывать лечение и перегружать спину сразу после наступления облегчения. Естественная реакция любого человека, уставшего от постоянных изматывающих болей – обрадоваться долгожданной свободе, забросить лекарства и начать жить на полную катушку. Но не спешите расслабляться, – за пару месяцев народные средства вкупе с лечебной гимнастикой и массажем способны лишь уменьшить межпозвоночную грыжу в размерах и освободить защемленный нерв, но не вылечить заболевание полностью. Лечение нужно продолжать до тех пор, пока обследование не подтвердит успех.

Не следует делать трагедии и ставить точку на своей жизни, если вам поставили диагноз «грыжа межпозвоночного диска». Своевременная диагностика, адекватная терапия и народная медицина снижают сроки выздоровления и улучшают прогноз вашего недуга.

По материалам moyaspina.ru,www.ayzdorov.ru Источник