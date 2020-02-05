БЛЮДА ИЗ БРОККОЛИ. РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОХУДЕНИЯ

Феноменальный для здоровья овощ!

Не стоило бы столько говорить о капусте брокколи, если бы не ее феноменальные свойства для здоровья человека. А раз так, то встает вопрос – «Что можно приготовить из капусты брокколи?»

Чем знаменита капуста брокколи?

Ее целебные свойства создают противораковую защиту нашим органам и системам, помогают при болезнях сердца, сосудов и снижают уровень холестерина. Борьба со старением организма, поддержание веса в границах нормы – это тоже во многом является заслугой капусты брокколи. Именно в свежем овоще содержится больше всего витамина С. Продается брокколи на рынках, в супермаркетах и в любом овощном отделе продовольственных магазинов. Если вы нацелились на свежую капусту брокколи, смотрите на качество вилков. Они должны быть равномерно окрашены в густой зеленый цвет. Если присутствует желтизна, соцветия вялые, подпорченные, подгнившие — не покупайте! Полезных веществ там будет мало, а потратитесь прилично. Кстати, свежая брокколи стоит дороже цветной капусты в два раза, хотя и эта последняя не из дешевых. Дороговизна окупается ценностью для здоровья. Поэтому иногда балуйте свою семью капустой брокколи. Это не дань моде, это реальная забота о здоровье. Есть и еще один прекрасный выход из положения – купить замороженную капусту. К счастью, ценные свойства ее нисколько не страдают от заморозки, а стоит она намного дешевле.

Почему этот овощ так рекомендуют людям, которые хотят похудеть? Во-первых, потому что калорийность составляет всего 34 ккал. Во-вторых, она надолго создает чувство сытости, это вам не какая-нибудь голодная диета. В-третьих, в ней огромное количество витаминов и биологически ценных веществ для улучшения пищеварительных процессов.

Рецепты блюд из капусты брокколи

Советую вам пристраститься к брокколи. Кто-то подумает «Ну что уж такого особенного в этой овощной культуре! Она такая дорогая! Можно заменить ее чем-нибудь другим!» Нельзя! В нашу с вами продуктовую корзину нужно собирать самые полезные продукты!

Рецепт салата брокколи с тунцом

Сначала приготовим вкуснейшую заправку:

Смешаем масло оливковое, которое возьмем в количестве 2 ст.ложек с ложечкой чайной — горчицы, соком половины лимона, соль и сахар по вкусу. Возьмем среднюю головку репчатого лука, нашинкуем и добавим в маринад. Дадим заправке постоять полчаса, чтобы лучок промариновался.

Ингредиенты для салата:

Банка консервированного тунца;

Брокколи – вилок 500 гр;

Банка зеленого горошка.

Приготовление:

Капусту разделим на отдельные соцветия, бросим в кипящую воду и будем варить 5 минут. Переложим ее на дуршлаг, чтобы стекла вода. Приступаем к смешиванию ингредиентов. К заправке последовательно добавим мясо тунца, разделив его на мелкие части. Потом добавим горошек и капусту. Перемешаем и дадим немного пропитаться маринадом. Подаем к столу, посыпав блюдо зеленью. Изумительно вкусный салатик.

Рецепт салата брокколи с белым мясом курицы

Этот диетический салат любят люди, которые заботятся о своем весе и очень не хотят приобрести лишние килограммы. В 100 гр салата содержится 105,4 ккал.

Ингредиенты:

Отварная куриная грудка – 200 гр;

Брокколи – вилок 300 гр;

Твердый сорт сыра – 70 гр;

Чеснок – отщипнем от головки пару-тройку зубчиков;

Соль по вкусу добавляем;

Йогурт натуральный – 3 или 4 больших ложки.

Приготовление:

Мясо порежем кубиками. Капусту разделяем на соцветья и отвариваем несколько минут в кипящей воде. Сыр – на терке натираем. Чеснок раздавливаем в чесночнице. Соединяем все ингредиенты, солим, добавляем йогурт и перемешиваем.

Тушеная капуста брокколи с различными овощами

Что можно приготовить из капусты брокколи еще? Для этого рецепта будем использовать замороженную брокколи, цветную капусту, зеленый горошек, стручковую фасоль. Остальные овощи — свежие. 100 гр готового блюда содержат 25,61 ккал.

Ингредиенты:

Цветная капустка – 150 гр;

Брокколи – столько же;

Замороженный зеленый горошек – 70-100 гр;

Зеленая фасоль стручковая – 70-100 гр;

Один корнеплод моркови;

Одна луковица репчатая;

Болгарский красный перец – 100 гр;

3 зубочка чеснока;

Нерафинированное подсолнечное масло.

Приготовление:

Сначала на крупной терке натираем морковь. Соломкой нарезаем перец. Полукольцами режем лук. На разогретую сковороду выливаем растительное масло и начинаем последовательно добавлять овощи. Сначала пассируем и слегка обжариваем морковку с луком. Потом добавляем мороженую фасоль, также обжариваем несколько минут. а ней очередь капустных соцветий. аконец добавляем зеленый горошек. конце – полоски красного перца. Перемешиваем и тушим на небольшом огне до готовности. готовые овощи добавляем раздавленные в чесночнице зубки чеснока.

Суп-пюре диетический: из брокколи и цветной капусты

Люди, которые мечтают избавиться от лишних килограммов, давно приметили чудесный супчик из двух сортов капусты. Калорийность блюда невысокая – 37,5 ккал на 100 гр готового продукта.

Больше пользы для похудения будет, если сварить не просто суп с овощами, а именно в виде супа-пюре. В этом случае первое блюдо получается более сытным, дольше переваривается в желудке и чувство голода не появится примерно в течение 4 часов.

Ингредиенты:

Брокколи – 250 гр;

Цветная капустка – возьмем 200 гр;

Сельдерей – 1-2 стебля!

Пучок зелени (кориандр, укроп и петрушка) – 50 гр;

Одна луковица (репчатая)

Масло оливы в количестве двух ст.ложек;

По вкусу — соль;

Вода или не крепкий бульон говяжий — 1,5 литра;

Сметана – по 1 ч.ложке на порцию.

Приготовление:

На сковороде пассируем в оливковом масле лук, порезанный в виде полуколец, добавив нарезанные кусочки сельдерея. После обжарки перекладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой или бульоном. Ставим на огонь, доводим до закипания. Капусту брокколи и цветную разбираем на отдельные небольшие соцветия и вместе с зеленью (предварительно мелко нарезаем) опускаем в закипевшую воду. Варим супчик 7-10 минут. Снимаем с огня и остужаем. После остывания бульон временно переливаем в отдельную емкость, а вареные овощи измельчаем блендером до однородной массы. Потом бульон возвращаем обратно к супу. К порции супа добавляем ложечку сметаны и зелень.

Все получается очень вкусно, сытно, малокалорийно и полезно!

Запеканка из брокколи и цветной капусты в духовке

В духовке можно приготовить запеканку из овощей с аппетитной сырной корочкой. Блюдо также не слишком калорийное, полезное. Понравится всем членам вашей семьи.

Ингредиенты:

Брокколи — вилочек примерно 300 гр;

Цветная капуста — точно такой же;

Одна головка репчатого лука;

2 куриных яйца;

Добавляем по вкусу перец и соль;

Нерафинированное масло подсолнечное в количестве 2 столовых ложек;

Сыр – 70-100 гр;

Молоко – 100 мл.

Приготовление:

Отвариваем капустные соцветия в подсоленной воде – буквально несколько минут, не более. Тогда в запеканке соцветия сохраняют форму и в то же время не хрустят, более нежные. Порезанный лучок на растительном масле пассируем. Заправку готовим, взбивая яйца с молоком. Выпечную форму смазываем маслом сливочным, укладываем, чередуя белые и зеленые соцветия. Сверху у нас будет поджаренный лучок. Заливаем заправкой и отправляем в духовку на 25 минут. Температуру ставим — 180С. Вынимаем форму и посыпаем густо тертым сыром. Чтобы он расплавился и образовалась хрустящая корочка, еще на 5 минут помещаем в духовку.

Котлетки из капусты брокколи и цветной

Великолепное, простое блюдо, которое нравится и взрослым, и деткам. Готовится очень просто! Калорий немного – 48 ккал на 100 гр.

Ингредиенты:

Вилок цветной капусты и брокколи по 300 гр;

1 яйцо;

Мука цельнозерновая пшеничная (можно брать манку или ржаную муку) в количестве двух ст.ложек;

Сметанка к готовым котлеткам;

Соль, перец;

Масло оливковое – для жарки котлет.

Приготовление:

Отвариваем капустные соцветия в воде, не забыв ее подсолить. Измельчаем капустку ножиком (не блендером!) и добавляем яйцо, потом муку. Тщательно размешиваем и даем постоять заготовке около 20 минут. Дальше – ваш выбор! Можно лепить котлетки, обваливать их в муке и жарить на растительном масле. А можно выложить котлетки на противень, предварительно подложив бумагу для выпекания. Затем выпекать минут 25 в духовке. Подавать к столу со сметаной.