БЛЮДА ИЗ БРОККОЛИ. РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОХУДЕНИЯ
Феноменальный для здоровья овощ!
Не стоило бы столько говорить о капусте брокколи, если бы не ее феноменальные свойства для здоровья человека. А раз так, то встает вопрос – «Что можно приготовить из капусты брокколи?»
Чем знаменита капуста брокколи?
- Ее целебные свойства создают противораковую защиту нашим органам и системам, помогают при болезнях сердца, сосудов и снижают уровень холестерина.
- Борьба со старением организма, поддержание веса в границах нормы – это тоже во многом является заслугой капусты брокколи.
- Именно в свежем овоще содержится больше всего витамина С. Продается брокколи на рынках, в супермаркетах и в любом овощном отделе продовольственных магазинов.
- Если вы нацелились на свежую капусту брокколи, смотрите на качество вилков. Они должны быть равномерно окрашены в густой зеленый цвет. Если присутствует желтизна, соцветия вялые, подпорченные, подгнившие — не покупайте! Полезных веществ там будет мало, а потратитесь прилично.
- Кстати, свежая брокколи стоит дороже цветной капусты в два раза, хотя и эта последняя не из дешевых. Дороговизна окупается ценностью для здоровья. Поэтому иногда балуйте свою семью капустой брокколи. Это не дань моде, это реальная забота о здоровье.
- Есть и еще один прекрасный выход из положения – купить замороженную капусту. К счастью, ценные свойства ее нисколько не страдают от заморозки, а стоит она намного дешевле.
Почему этот овощ так рекомендуют людям, которые хотят похудеть? Во-первых, потому что калорийность составляет всего 34 ккал. Во-вторых, она надолго создает чувство сытости, это вам не какая-нибудь голодная диета. В-третьих, в ней огромное количество витаминов и биологически ценных веществ для улучшения пищеварительных процессов.
Рецепты блюд из капусты брокколи
Советую вам пристраститься к брокколи. Кто-то подумает «Ну что уж такого особенного в этой овощной культуре! Она такая дорогая! Можно заменить ее чем-нибудь другим!» Нельзя! В нашу с вами продуктовую корзину нужно собирать самые полезные продукты!
Рецепт салата брокколи с тунцом
Сначала приготовим вкуснейшую заправку:
Смешаем масло оливковое, которое возьмем в количестве 2 ст.ложек с ложечкой чайной — горчицы, соком половины лимона, соль и сахар по вкусу. Возьмем среднюю головку репчатого лука, нашинкуем и добавим в маринад. Дадим заправке постоять полчаса, чтобы лучок промариновался.
Ингредиенты для салата:
- Банка консервированного тунца;
- Брокколи – вилок 500 гр;
- Банка зеленого горошка.
Приготовление:
- Капусту разделим на отдельные соцветия, бросим в кипящую воду и будем варить 5 минут. Переложим ее на дуршлаг, чтобы стекла вода. Приступаем к смешиванию ингредиентов.
- К заправке последовательно добавим мясо тунца, разделив его на мелкие части. Потом добавим горошек и капусту. Перемешаем и дадим немного пропитаться маринадом.
- Подаем к столу, посыпав блюдо зеленью. Изумительно вкусный салатик.
Рецепт салата брокколи с белым мясом курицы
Этот диетический салат любят люди, которые заботятся о своем весе и очень не хотят приобрести лишние килограммы. В 100 гр салата содержится 105,4 ккал.
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка – 200 гр;
- Брокколи – вилок 300 гр;
- Твердый сорт сыра – 70 гр;
- Чеснок – отщипнем от головки пару-тройку зубчиков;
- Соль по вкусу добавляем;
- Йогурт натуральный – 3 или 4 больших ложки.
Приготовление:
- Мясо порежем кубиками.
- Капусту разделяем на соцветья и отвариваем несколько минут в кипящей воде.
- Сыр – на терке натираем.
- Чеснок раздавливаем в чесночнице.
- Соединяем все ингредиенты, солим, добавляем йогурт и перемешиваем.
Тушеная капуста брокколи с различными овощами
Что можно приготовить из капусты брокколи еще? Для этого рецепта будем использовать замороженную брокколи, цветную капусту, зеленый горошек, стручковую фасоль. Остальные овощи — свежие. 100 гр готового блюда содержат 25,61 ккал.
Ингредиенты:
- Цветная капустка – 150 гр;
- Брокколи – столько же;
- Замороженный зеленый горошек – 70-100 гр;
- Зеленая фасоль стручковая – 70-100 гр;
- Один корнеплод моркови;
- Одна луковица репчатая;
- Болгарский красный перец – 100 гр;
- 3 зубочка чеснока;
- Нерафинированное подсолнечное масло.
Приготовление:
- Сначала на крупной терке натираем морковь. Соломкой нарезаем перец. Полукольцами режем лук.
- На разогретую сковороду выливаем растительное масло и начинаем последовательно добавлять овощи. Сначала пассируем и слегка обжариваем морковку с луком.
- Потом добавляем мороженую фасоль, также обжариваем несколько минут.
- а ней очередь капустных соцветий.
- аконец добавляем зеленый горошек.
- конце – полоски красного перца.
- Перемешиваем и тушим на небольшом огне до готовности.
- готовые овощи добавляем раздавленные в чесночнице зубки чеснока.
Суп-пюре диетический: из брокколи и цветной капусты
Люди, которые мечтают избавиться от лишних килограммов, давно приметили чудесный супчик из двух сортов капусты. Калорийность блюда невысокая – 37,5 ккал на 100 гр готового продукта.
Больше пользы для похудения будет, если сварить не просто суп с овощами, а именно в виде супа-пюре. В этом случае первое блюдо получается более сытным, дольше переваривается в желудке и чувство голода не появится примерно в течение 4 часов.
Ингредиенты:
- Брокколи – 250 гр;
- Цветная капустка – возьмем 200 гр;
- Сельдерей – 1-2 стебля!
- Пучок зелени (кориандр, укроп и петрушка) – 50 гр;
- Одна луковица (репчатая)
- Масло оливы в количестве двух ст.ложек;
- По вкусу — соль;
- Вода или не крепкий бульон говяжий — 1,5 литра;
- Сметана – по 1 ч.ложке на порцию.
Приготовление:
- На сковороде пассируем в оливковом масле лук, порезанный в виде полуколец, добавив нарезанные кусочки сельдерея.
- После обжарки перекладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой или бульоном. Ставим на огонь, доводим до закипания.
- Капусту брокколи и цветную разбираем на отдельные небольшие соцветия и вместе с зеленью (предварительно мелко нарезаем) опускаем в закипевшую воду.
- Варим супчик 7-10 минут. Снимаем с огня и остужаем.
- После остывания бульон временно переливаем в отдельную емкость, а вареные овощи измельчаем блендером до однородной массы. Потом бульон возвращаем обратно к супу.
- К порции супа добавляем ложечку сметаны и зелень.
Все получается очень вкусно, сытно, малокалорийно и полезно!
Запеканка из брокколи и цветной капусты в духовке
В духовке можно приготовить запеканку из овощей с аппетитной сырной корочкой. Блюдо также не слишком калорийное, полезное. Понравится всем членам вашей семьи.
Ингредиенты:
- Брокколи — вилочек примерно 300 гр;
- Цветная капуста — точно такой же;
- Одна головка репчатого лука;
- 2 куриных яйца;
- Добавляем по вкусу перец и соль;
- Нерафинированное масло подсолнечное в количестве 2 столовых ложек;
- Сыр – 70-100 гр;
- Молоко – 100 мл.
Приготовление:
- Отвариваем капустные соцветия в подсоленной воде – буквально несколько минут, не более. Тогда в запеканке соцветия сохраняют форму и в то же время не хрустят, более нежные.
- Порезанный лучок на растительном масле пассируем.
- Заправку готовим, взбивая яйца с молоком.
- Выпечную форму смазываем маслом сливочным, укладываем, чередуя белые и зеленые соцветия. Сверху у нас будет поджаренный лучок.
- Заливаем заправкой и отправляем в духовку на 25 минут. Температуру ставим — 180С.
- Вынимаем форму и посыпаем густо тертым сыром. Чтобы он расплавился и образовалась хрустящая корочка, еще на 5 минут помещаем в духовку.
Котлетки из капусты брокколи и цветной
Великолепное, простое блюдо, которое нравится и взрослым, и деткам. Готовится очень просто! Калорий немного – 48 ккал на 100 гр.
Ингредиенты:
- Вилок цветной капусты и брокколи по 300 гр;
- 1 яйцо;
- Мука цельнозерновая пшеничная (можно брать манку или ржаную муку) в количестве двух ст.ложек;
- Сметанка к готовым котлеткам;
- Соль, перец;
- Масло оливковое – для жарки котлет.
Приготовление:
- Отвариваем капустные соцветия в воде, не забыв ее подсолить.
- Измельчаем капустку ножиком (не блендером!) и добавляем яйцо, потом муку. Тщательно размешиваем и даем постоять заготовке около 20 минут.
- Дальше – ваш выбор! Можно лепить котлетки, обваливать их в муке и жарить на растительном масле. А можно выложить котлетки на противень, предварительно подложив бумагу для выпекания. Затем выпекать минут 25 в духовке.
- Подавать к столу со сметаной.
Как видите, вопрос о том, что можно приготовить из капусты брокколи, никого не должен ставить в тупик. Рецептов существует множество. Выбирайте любые! Питайтесь вкусно с пользой для здоровья! Наталия Богоявленская Источник