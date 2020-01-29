КАК ЛЕГКО УБРАТЬ НАРОСТЫ НА РУКАХ И НА НОГАХ

У меня в районе суставов появились наросты и пальцы как бы скрючились…

В общем, зрелище не из приятных.

Увидела мои руки знакомая и обрадовала — не переживай, у меня были такие же, и я сама их вылечила.

И она рассказала рецепт лечения.

Я использовала его 10 раз, и все мои наросты исчезли.

Оказывается, таким образом можно избавиться и от «косточек» на ногах.

А рецепт таков:

В 10-миллиграммовой бутылочке йода следует растворить пять таблеток обычного аспирина.

Взболтать бутылочку, и аспирин растворится, а йод станет бесцветным (обесцвечивается не всегда).

Этим раствором нужно на ночь намазать больное место — наросты на руках или косточки на ногах — и поместить конечности в тепло — на руки надеть перчатки, на ноги носки.