КАК ЛЕГКО УБРАТЬ НАРОСТЫ НА РУКАХ И НА НОГАХ
У меня в районе суставов появились наросты и пальцы как бы скрючились…
В общем, зрелище не из приятных.
Увидела мои руки знакомая и обрадовала — не переживай, у меня были такие же, и я сама их вылечила.
И она рассказала рецепт лечения.
Я использовала его 10 раз, и все мои наросты исчезли.
Оказывается, таким образом можно избавиться и от «косточек» на ногах.
А рецепт таков:
В 10-миллиграммовой бутылочке йода следует растворить пять таблеток обычного аспирина.
Взболтать бутылочку, и аспирин растворится, а йод станет бесцветным (обесцвечивается не всегда).
Этим раствором нужно на ночь намазать больное место — наросты на руках или косточки на ногах — и поместить конечности в тепло — на руки надеть перчатки, на ноги носки.