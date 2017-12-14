Фруктовый заварной крем! Вкуснятина!

Идет зима и хочется питаться максимально полезной едой. Несмотря на то, что речь пойдет о сладеньком, оно тоже должно быть полезным и содержать витамины и приносить пользу нашему организму.
Предлагаем вам приготовить заварной крем, но взглянуть на эту тему с немного непривычной стороны.
Называют этот крем – лимонный Курд. Он готовится не на молоке, как мы привыкли, а на лимонном соке.
Попробуйте, не пожалеете, а ваше кондитерское изделие будет пахнуть лимоном!
Рецепт:
Лимоны 4 шт
Желтки 5 шт
Яйца 2 шт
Сахар 110 гр
Масло сливочное 60 гр
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