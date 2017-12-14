Фруктовый заварной крем! Вкуснятина!


Идет зима и хочется питаться максимально полезной едой. Несмотря на то, что речь пойдет о сладеньком, оно тоже должно быть полезным и содержать витамины и приносить пользу нашему организму.

Предлагаем вам  приготовить заварной крем, но  взглянуть на эту тему с немного непривычной стороны.

 

Называют этот крем – лимонный Курд. Он готовится не на молоке, как мы привыкли, а на лимонном соке.

Попробуйте, не пожалеете, а ваше кондитерское изделие будет пахнуть лимоном!

Фруктовый заварной крем! Вкуснятина!

Рецепт:
Лимоны 4 шт
Желтки 5 шт
Яйца 2 шт
Сахар 110 гр
Масло сливочное 60 гр

 

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