Фруктовый заварной крем! Вкуснятина!

Идет зима и хочется питаться максимально полезной едой. Несмотря на то, что речь пойдет о сладеньком, оно тоже должно быть полезным и содержать витамины и приносить пользу нашему организму.

Предлагаем вам приготовить заварной крем, но взглянуть на эту тему с немного непривычной стороны.

Называют этот крем – лимонный Курд. Он готовится не на молоке, как мы привыкли, а на лимонном соке.

Попробуйте, не пожалеете, а ваше кондитерское изделие будет пахнуть лимоном!

Рецепт:

Лимоны 4 шт

Желтки 5 шт

Яйца 2 шт

Сахар 110 гр

Масло сливочное 60 гр

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