Упражнения, которые улучшат кровоснабжение мозга, выпрямят позвоночник, освободят сосуды от зажимов

Здоровый позвоночник — основа хорошего самочувствия.

Нарушение осанки, искривление позвоночника нарушают циркуляцию крови, а значит к клеткам перестает поступать полноценное питание и достаточное количество кислорода.

Кацудзо Ниши, известный благодаря системе «Золотые правила здоровья», разработал короткий и простой комплекс, включающий 4 упражнения для позвоночника, позволяющий выправить осанку, поставить на место позвонки и разжать кровеносные сосуды.

4 упражнения для позвоночника

1. Упражнение для позвоночника «Лист дерева»

Улучшает кровоснабжение мозга, выпрямляет позвоночник, освобождает сосуды от зажимов.

Исходное положение: Лежа на спине на твердой ровной поверхности. Каждая мышца абсолютно расслаблена. Представьте, словно внутри вас спокойная, умиротворяющая пустота, и от того тело легкое, парящее в невесомости.

Выполнение упражнения: Медленно согните ноги в коленях, подтягивая пятки к ягодицам, но при этом не отрывая их от пола. Поднимите голову над полом, не отрывая позвоночник и потянитесь руками к коленям. Когда кончики пальцев дотронутся до коленей, зафиксируйте это положение на 1-2 минуты. Представьте, как через все тело льется мощный поток живительной Энергии. Затем вернитесь в исходное положение и полностью расслабьтесь 1-2 минуты.

2. Упражнение для позвоночника «Ивовая ветка»

Оздоравливает позвоночник, уменьшает боли в спине и улучшает сердечную деятельность.

Исходное положение: Стоя, ноги широко, ступни параллельно друг другу. Все внимание сосредоточено на теле. Как и в упражнении «Лист дерева» ощутите внутри пустоту и свою невесомость.

Выполнение упражнения: Положите ладони на спину в область почек, пальцы соприкасаются в районе крестца. Медленно начинайте запрокидывать голову назад, постепенно прогибаясь в позвоночнике. Когда почувствуете предел своих возможностей, просто опустите свободно руки вниз, сохраняя прогиб. Ваше тело начнет самопроизвольно покачиваться, подобно ветке ивы, склонившейся над озером. Оставайтесь в этом положении до тех пор, пока чувствуете себя комфортно, затем верните ладони на поясницу и примите исходное положение, осторожно распрямляя позвоночник.

3. Упражнение для позвоночника «Тетива лука»

Улучшает кровообращение, очищает от солевых отложений в области позвоночника

Исходное положение: Стоя на коленях, руки опущены вдоль тела.

Выполнение упражнения: Осторожно прогнуться в позвоночнике назад и обхватить руками ноги за обе щиколотки. Зафиксировать положение не менее, чем на 5 секунд. Вернуться к исходной позиции. Повторите упражнение 3-10 раз, начиная с маленького количества повторов и увеличивая по мере своего самочувствия.

4. Упражнение для позвоночника «Виноградная лоза»

Улучшает гибкость и кровоснабжение позвоночника.

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч, ноги расслаблены.

Выполнение упражнения: Помассируйте руками область поясницы, представляя, как позвоночник становится гибким и пластичным.

После сделайте энергичный наклон вперед, но без рывков и резких движений. Энергично, но плавно. Постарайтесь достать руками до пола. Ноги не сгибайте в коленях, но и не напрягайте их — они должны оставаться мягкими. Вернитесь в исходное положение. Затем выполните несколько энергичных, но плавных наклонов влево-вправо.

Все 4 упражнения для позвоночника делайте ежедневно. Это займет совсем немного времени, но подарит не только здоровье позвоночника, но и здоровье всего организма. Будьте здоровы!