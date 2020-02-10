Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат...

Неожиданно! Оказывается есть лекарства, которые ничего не лечат, но нам их прописывают недобросовестные врачи.

Вот список этих препаратов:

1. АРБИДОЛ

Действующее вещество: умифеновир.

Другие наименования: «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол», «Иммустат».

Советское изобретение 1974 года, не признанное Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания препарата при заболеваниях человека проводились только в СНГ и Китае.

Это якобы противовирусный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения множества самых различных заболеваний, включая грипп, однако его эффективность до сих пор не доказана.

2. ЭССЕНЦИАЛЕ

Действующее вещество: полиенилфосфатидилхолин.

Другие наименования: «Эссенциале форте», «Эссенциале Н», «Эссенциале форте Н».

Этот популярный препарат для защиты печени, как и все прочие так называемые«гепатопротекторы», никак не защищает печень. Научные исследования не обнаружили положительного эффекта приёме «Эссенциале», зато обнаружили кое-что другое: при острых и хронических вирусных гепатитах он может способствовать усилению застоя жёлчи и активности воспаления.

По сути, это пищевая добавка.

3. ПРОБИОТИКИ

Действующее вещество: живые микроорганизмы.

Популярные препараты: «Хилак форте», «Ацилакт», «Бифилиз», «Лактобактерин», «Бифиформ», «Споробактерин», «Энтерол».

Мало того, что эффективность пробиотиков не доказана; судя по всему, большинство микроорганизмов, содержащихся в этих препаратах, ещё и не являются живыми. Дело в том, что процесс пакетирования уничтожает 99% всех потенциально полезных бактерий и спор. С тем же успехом можно выпить стакан кефира. В Европе и США пробиотики не назначают.

4. МЕЗИМ ФОРТЕ

Действующее вещество: панкреатин.

Другие наименования: «Биофесталь», «Нормоэнзим», «Фестал», «Энзистал», «Биозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Микразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панцитрат», «Пензитал», «Уни-Фестал», «Энзибене», «Эрмиталь».

По данным исследований, панкреатин может быть эффективен разве что при несварении желудка. Диабет, панкреатит, грыжа и настоящие расстройства пищеварительного тракта он не лечит.

5. КОРВАЛОЛ

Действующее вещество: фенобарбитал.

Другие наименования: «Валокордин», «Валосердин».

Фенобарбитал является опасным барбитуратом с ярко выраженным наркотическим действием.

При регулярном употреблении в больших дозах вызывает серьёзные неврологические и когнитивные нарушения (расстройства кратковременной памяти, нарушения речи, шаткость походки), подавляет сексуальную функцию, из-за чего он и запрещён к ввозу в США, ОАЭ и многие страны Европы.

6. ПИРАЦЕТАМ

Другие наименования: «Луцетам», «Мемотропил», «Ноотропил», «Пиратропил», «Церебрил».

Как и все прочие ноотропные препараты, известен в основном в СНГ. Эффективность пирацетама не доказана, зато есть данные о нежелательных побочных эффектах. В большинстве развитых стран не зарегистрирован.

7. ЦИННАРИЗИН

Действующее вещество: дифенилпиперазин.

Другие наименования: «Стугезин», «Стугерон», «Стунарон».

Циннаризин в настоящее время производится в основном в Бангладеш, тогда как на Западе его запретили к использованию ещё 30 лет тому назад. Почему? Список побочных эффектов занял бы слишком много места, поэтому упомянем лишь, что употребление циннаризина может привести к острой форме паркинсонизма.

8. ВАЛИДОЛ

Действующее вещество: ментиловый эфир изовалериановой кислоты.

Другие наименования: «Валофин», «Ментовал».

Устаревший препарат с недоказанной эффективностью. Ни в коем случае не полагайтесь на него при проблемах с сердцем! Он ничего не даёт, а при инфаркте каждая минута на счету!

9. НОВО-ПАССИТ

Действующее вещество: гайфенезин.

Этот якобы антиксиолитический препарат содержит множество разных травяных экстрактов, но его единственное действующее вещество является отхаркивающим средством.

Оно часто входит в состав препаратов от кашля, но никак не может оказывать успокоительного эффекта, приписываемого «Ново-пасситу».

10. ГЕДЕЛИКС

Другие наименования: «Гедерин», «Гелисал», «Проспан».

Национальный институт здравоохранения США провёл масштабное исследование и пришёл к следующему выводу: несмотря на популярность, экстракт листьев плюща неэффективен в лечении кашля. Выпейте чаю с лимоном, что ли.

11. ГЛИЦИН

Глицин — это вообще не лекарство, а простейшая аминокислота. По сути, это очередная биоактивная добавка, не приносящая организму ни вреда, ни пользы. Клиническая эффективность глицина не то что не доказана, но даже и не исследована.

12. СИНУПРЕТ

Действующее вещество: экстракт лекарственных растений.

Другие наименования: «Тонзипрет», «Бронхипрет».

Популярный в Германии фитопрепарат, эффективность которого подтверждается лишь исследованиями, проведёнными компанией-производителем. Вы можете приготовить его дома, заварив корень горечавки, цветки первоцвета, щавель, цветки бузины и вербену. Видите, какая экономия!

13. ТРОКСЕВАЗИН

Действующее вещество: флавоноид рутина.

Другие наименования: «Троксерутин».

Эффективность подтверждена только двумя российскими исследованиями, которые жёстко критиковались западными учёными. По мнению последних, «Троксевазин» оказывает лишь едва заметное действие на организм.

14. ЛЮБАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Перечисляя псевдолекарственные препараты было бы нечестно не упомянуть о гомеопатических средствах.

Действующее вещество: отсутствует.

Популярные препараты: «Анаферон», «Антигриппин», «Афлубин», «Вибуркол», «Галстена», «Гингко Билоба», «Мемория», «Окулохеель», «Палладиум», «Пумпан», «Ременс», «Ренитал», «Сальвия», «Тонзипрет», «Траумель», «Успокой», «Энгистол»… тысячи их!

Пожалуйста, запомните раз и навсегда: гомеопатические средства в принципе НЕ СОДЕРЖАТ никаких действующих веществ. Они не оказывают ни малейшего влияния ни на организм человека, ни на бактерии, вирусы и болезни, которые призваны лечить.

Эффективность гомеопатии не отличается от эффективности плацебо, чем она и является.