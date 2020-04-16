«Йодинол», синий йод: исцеляю всё подряд и спешу поделиться опытом. Никакого грибка и стоматита больше!

Если существует такой лекарственный препарат, который лечит эффективно и быстро, то это «Йодинол». В любую поездку я беру его с собой, он стоит копейки, а спасает от многих неприятностей! За 20 лет использования с уверенностью скажу: у «Йодинола» неограниченные возможности.

Синий йод

Основные действующие вещества — молекулярный йод, выступающий в роли антисептика, и поливиниловый спирт — соединение, которое замедляет выделение йода и удлиняет его взаимодействие с тканями организма, уменьшая раздражающее действие йода на них.

Наружное использование является основной, но не единственной областью применения «Йодинола». Вооружившись многолетним опытом, наша редакция расскажет тебе об 11 действенных способах применения копеечного лекарства.

«Йодинол» малотоксичен. В роли антисептика он оказывает бактерицидное действие на стрептококковую флору, кишечную палочку, патогенные грибки и дрожжи. Стафилококк, как возбудитель гнойной инфекции, исчезает от применения лекарства в 80 % случаев. Но синегнойная палочка является устойчивой к местному использованию препарата. Единственным противопоказанием к применению «Йодинола» является повышенная чувствительность к препаратам йода.

Принцип действия «Йодинола» основан на высвобождении элементарного йода из сложного соединения. Первым препаратом такого типа был так называемый синий йод, применение которого оказало положительный лечебный эффект во время эпидемии дизентерии в 1940 году. Это был первый йодистый антисептик на основе смеси спиртового раствора йода и крахмала из картофельных очистков.

Сегодня можно найти много инструкций, как приготовить синий йод в домашних условиях. Но если нет времени на изготовление, проще купить в аптеке готовый раствор. Это прозрачная жидкость темно-синего цвета со слабым, но характерным запахом. Спектр заболеваний, которые лечит «Йодинол», очень большой: от полоскания горла при ангине до компрессов при трофических язвах.

ПРИМЕНЕНИЕ «ЙОДИНОЛА»

Ангины и тонзиллит

При первых симптомах заболевания следует полоскать горло «Йодинолом», разбавленным в воде в соотношении 1 : 1. Делай это 4–5 раз в день в течение 5 дней. При хроническом тонзиллите миндалины и паратонзиллярное пространство промывают из шприца неразбавленным препаратом с промежутком в 2–3 дня.

Гнойный отит

Каждый день в течение 2–4 недель в каждое ухо следует капать 5 капель «Йодинола». При этом заболевании обязательно нужно проконсультироваться с врачом относительно внутреннего приема антибактериальных препаратов.

Гнойные раны и порезы

На пораженный участок следует наложить рыхлую марлевую повязку, пропитанную препаратом. Повязку нужно менять 1–2 раза в день до выздоровления.

Трофические и варикозные язвы

Конечность, на которой находятся язвы, следует тщательно вымыть щеткой горячей водой с мылом. Пораженные участки мыть надо обязательно, но очень осторожно. Кожу вокруг язвы нужно смазать цинковой мазью. Через 10 минут на поверхность язвы накладывается трехслойная повязка, смоченная «Йодинолом».

Два раза в день повязку нужно менять, причем марля, которая лежит непосредственно на язве, не удаляется, а опять пропитывается лекарством. Через неделю больному можно принять местную или общую ванну с антисептиком, после чего лечение продолжается до полного заживления ран.

Гнойные свищи, фурункулы

При гнойных свищах различного происхождения, если есть широкий свищевой ход, производится ежедневное промывание свища «Йодинолом». После промывания в свищ закладывают тампон или наклаывают повязку с препаратом на сутки. Свищи с узким входом и вскрытые фурункулы промывают неразбавленным лекарством, а после обработки накладывают повязку.

Длительный насморк

Когда выделения из носа становятся зеленовато-желтого цвета с неприятным запахом, следует провести ингаляцию верхних дыхательных путей с «Йодинолом». 5 капель препарата добавь в тепловлажный ингалятор с горячей водой (температура воды до 60 градусов), чтобы не обжечь слизистую. Вдыхать пар нужно носом, а если есть заложенность, перед процедурой лучше закапать сосудосуживающие капли.

Стоматит и воспаление десен

Белый налет во рту и болезненные ранки следует протирать раствором «Йодинола»: разведи препарат кипяченой водой в соотношении 1 : 2 и протирай ротовую полость каждые 2–3 часа до выздоровления. Этим способом можно лечить стоматит у детей.

Молочница (кандидоз)

Поможет раствор для спринцевания: в стакан кипяченой воды добавь 50 мл «Йодинола» и проводи процедуру два раза в день, перед сном и с утра.

Пищевые отравления

Дозировка для взрослого: 1 ч. л. препарата разведи в стакане кипяченой воды и выпей через 30 минут после еды.

Конъюнктивит

Разведи 20 мл «Йодинола» в стакане воды. Протирай этим раствором глаза и прикладывай влажные компрессы на 15–20 минут 3 раза в день.

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Грибок, трещины на пятках

Поможет теплая ванночка для ног: разведи 50 мл «Йодинола» и 2 ст. л. соды в теплой воде. Проводи процедуру не менее 30 минут, желательно вечером. После ванночки пораженные участки (включая ногти) смажь «Йодинолом» и дай им высохнуть. На трещины следует наложить повязку с лекарством на ночь.

В который раз я убеждаюсь, что дешевые, но неоправданно забытые лекарства прекрасно справляются со многими болезнями. «Йодинол» не новый препарат, его эффективность проверена временем. Обязательно узнай у своего врача об этом чудодейственном лекарстве. Здоровья тебе и твоим близким!

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